Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir otel odasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, dumanı fark eden otel çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. HASTANEYE KALDIRILDILAR Bu sırada oteldeki tatilciler tahliye edildi. Odalarında mahsur kalan 9 kişi ise merdivenle kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta tedavi edilirken, 3 kişi ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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