Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararıyla, otel ve benzeri konaklama işletmelerinin müşterilerden kimlik fotokopisi talep etmesinin yasal olmadığı netleştirildi. Çok sayıda vatandaşın yaptığı başvurular üzerine harekete geçen kurum, konaklama tesislerinin yalnızca kimlik numarası bilgilerini kaydetme yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

KANUNDA KARŞILIĞI

KVKK, otel ve pansiyonların konaklayan kişilerden kimlik numarasını isteme ve bu bilgiyi kayıt altına alma zorunluluğuna dikkat çekerek, fotokopi ya da benzeri çoğaltma yoluyla kimlik kopyası alma uygulamasının kanunda karşılığının bulunmadığını bildirdi.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği, müşterilerin kimliği ile tesislere giriş ve çıkış tarihlerinin Konaklama Yeri Kayıt Defteri’ne günlük olarak işlenmesi gerekiyor. Bu zorunluluğun kimlik fotokopisi almayı kapsamadığı özellikle belirtildi.

Kurum ayrıca, işletmelerin halihazırda topladıkları kimlik fotokopilerini mevzuata uygun şekilde imha etmesini istedi. Böylece konaklama tesislerinde uzun süredir tartışma konusu olan uygulamanın sona ermesi için resmi çerçeve yeniden hatırlatılmış oldu.