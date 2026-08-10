Avrupa Birliği'nin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) 12 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile birlikte, içerdiği kahve telvesi ve plastik/alüminyum yapısı nedeniyle hukuki statüsü uzun süredir tartışılan tek kullanımlık kahve kapsüllerinin akıbeti netleşti. Kapsüller, artık tamamen AB ambalaj atığı direktifleri kapsamında değerlendirilecek.

TEK KULLANIMLIK AMBALAJ ÜRÜNLERİ YASAKLANACAK

Avrupa Komisyonu tarafından 2022 yılında teklif edilen ve 2024 boyunca Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'nde müzakere edilen tüzük, atık oluşumunu 2018 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar %5, 2035'e kadar %10 ve 2040'a kadar %15 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2030'dan itibaren otelcilik sektöründe kullanılan tek dozluk sos, şeker, şampuan ve duş jeli gibi tek kullanımlık ambalaj ürünlerine de yasaklama getirilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM MALİYETLERİ ÜRETİCİLERE YÜKLENECEK

Kapsüllerin ambalaj kabul edilmesiyle birlikte ürünlerin sarı geri dönüşüm konteynerlerine atılmasının önü açıldı. Mevcut durumda geri dönüşüm tesislerinde kullanılan kahve ile alüminyumun ayrıştırılması yüksek maliyet oluşturuyor. Tüzükteki ek düzenlemeler, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin finansman ve organizasyon sorumluluğunu üretici firmalara yüklemeyi amaçlıyor.