İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'mali suç ve kripto para' operasyonu kapsamında ekim ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'in sahibi olduğu beş yıldızlı otellere de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

OTELCİLER KRALININ OTELİ ELDE KALDI

Antalya Kemer’de lüks tesisleri bulunan Prince Group'un Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Lepiev'e ait İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan lüks otel TMSF tarafından 4,6 milyar TL muhammen bedelle ikinci kez satışa çıkarıldı. Otel için açılan ikinci ihalede de teklif gelmemesi üzerine TMSF alternatif arayışlara girdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Egede SonSöz'ün haberine göre TMSF, satış kapsamına İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Camiikebir ve Sığacık mahallelerinde yer alan üç ayrı parsel ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan otel binası, turistik tesisler, otelcilik faaliyetlerine özgülenmiş tüm mal, hak, varlıklar ve sözleşmeler ile üst hakkı dâhil edildi.

423 oda ve yaklaşık 1090 yatak kapasitesi ile hizmet veren Royal Teos Otel, parça parça değil, tek bir ticari ve iktisadi bütünlük olarak satışa sunuldu. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan ihalede alıcı çıkmayınca, otel için ikinci ihale dün düzenlendi. Ancak bu ihalede de teklif veren yatırımcı olmadı. Edinilen bilgiye göre TMSF’nin oteli yaz aylarında işletmek için kiralama formülü üzerinde durduğu, bu yönde önümüzdeki günlerde bir şartnamenin hazırlanacağı ifade ediliyor.