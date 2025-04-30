Tayland'da yaşayan ve güvenli olduğu düşüncesiyle Japonya'da tatile çıkan Natalisi Taksisi, Tokyo'daki bir otelde ilk gecesini sorunsuz geçirdikten sonra ikinci akşam yatağında dinlenirken tuhaf bir koku fark etti. Başlarda kokunun saçından ya da çarşaflardan geldiğini düşünse de yatağın altına bakmaya karar verdi... Natalisi, kendisine bakan bir çift göz ile karşılaştı:

"Bir adamı yatağımın altında gördüm. Çığlık attım ve ayağa fırladım. Adam sürünerek dışarı çıktı ve sadece üç saniye boyunca bana baktı. O üç saniye bana hayatımın sonu gibi geldi."

OTELİN TAVRI AYRI OLAY

Daily Mail'deki habere göre olayın ardından otel personeli polise haber verdi ancak polis gelene kadar adam, olay yerinden kaçtı. Yatak altında ayrıca bir powerbank ve bir USB kablosu bulundu.

Öte yandan Taksisi'nin odası sadece kartlı sistemle açılabiliyordu, bu nedenle adamın içeri nasıl girdiği hala bilinmezliğini koruyor... Üstelik otelin hiçbir yerinde güvenlik kamerası bulunmaması da şüphelinin bulunmasını imkansız hale getirdi. Taksisi, "Otele defalarca bunun nasıl olduğunu sordum ama yanıt veremediler. Sadece polislerin bu kişiyi bulmasının zor olacağını söylediler" sözleriyle otelin umursamazlığı karşısındaki çaresizliğini dile getirdi.

Olayın yaşandığı gece hemen başka bir otele taşınan genç kadın, toplamda 449 sterlin (yaklaşık 23.000 TL) ödediği üç gecelik konaklamanın iadesini istedi. Ancak otel, yaşadığı korkunç olaya rağmen herhangi bir tazminat ya da geri ödeme yapmayı reddetti.

Taksisi, kafasını en çok kurcalayan sorunun şu olduğunu söylüyor: "Odaya birinin nasıl girdiğini, yalnız olduğumu nasıl bildiğini ve otelin böyle bir güvenlik ihlalinde nasıl bu kadar ilgisiz kalabildiğini anlayamıyorum."