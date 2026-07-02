Müslüm Evci'nin haberine göre olay, 2025 yılının Kasım ayında başladı. Konya'da bir şirketin yöneticisi olan H.A.E., halasının oğlu Serkan K. aracılığıyla sosyal medya üzerinden kendisini dans eğitmeni olarak tanıtan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Irmak Y. ile tanıştı.

İddianameye göre Serkan K. ve Irmak Y., iş insanından para almak amacıyla önceden plan yaptı. Plan kapsamında Çanakkale'den Konya'ya gelen Irmak Y., H.A.E.'yi arayarak dans eğitimi için kentte bulunduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili, Konya'daki bir otelde buluştu.

GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDA ALDILAR

İddiaya göre otelde birlikte alkol alan H.A.E., alkolün etkisiyle bilincini kaybedecek derecede sarhoş oldu. Bu sırada Irmak Y.'nin H.A.E.'nin makatına yabancı cisim yerleştirerek uygunsuz görüntülerini kayda aldığı ve ardından otelden ayrıldığı öne sürüldü.

ŞANTAJI MERSİN'DEKİ ŞÜPHELİNİN YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Irmak Y., görüntüleri daha sonra Serkan K.'ye teslim etti. İkili, şantajı doğrudan yapmak istemeyince Mersin'de yaşayan Baran Y. ile irtibata geçti. Baran Y.'nin, şantajı üstlenmesi karşılığında para almayı kabul ettiği, görüntülerin kendisine gönderilmesinin ardından H.A.E.'yi arayarak önce 1 milyon TL istediği öne sürüldü.

Baran Y.'nin, "Parayı vermezsen görüntüleri ailene ve çevrene gönderirim. Çocuğunun yüzüne bakamaz hale gelirsin" diyerek tehditte bulunduğu, daha sonra ise "İyi niyet göstergesi olarak istediğim parayı 300 bin TL'ye düşürdüm. Elimde altı video var." diyerek şantajını sürdürdüğü iddia edildi.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Şantaj teklifini kabul etmiş gibi davranan H.A.E., durumu emniyete bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Şantaj" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından dava açıldı.

"BİLİNCİMİ KAYBETTİM, DAHA SONRA ŞANTAJA UĞRADIM"

İlk duruşmada ifade veren müşteki H.A.E., Irmak Y. ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, olay günü otelde buluştuklarını ve normalde alkol kullanmamasına rağmen Irmak Y.'nin ısrarıyla alkol aldığını söyledi.

Bir süre sonra bilincini kaybettiğini öne süren H.A.E., uygunsuz görüntülerinin çekildiğini, birkaç gün sonra ise Baran Y. tarafından arandığını anlattı.

H.A.E., "Elinde altı videom olduğunu, 1 milyon TL vermezsem beni rezil edeceğini söyledi. Daha sonra parayı 300 bin TL'ye düşürdü. Ben de onu oyalayıp polise giderek şikayetçi oldum. Tüm sanıklardan sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

IRMAK Y.: "AMACIMIZ ŞANTAJDI"

Sanık Irmak Y. ise savunmasında H.A.E. ile görüştüğünü ve görüntülerin çekildiğini kabul etti. Serkan K. ile birlikte H.A.E.'ye şantaj yapmayı planladıklarını söyleyen Irmak Y., görüntüleri daha sonra Baran Y.'ye gönderdiklerini anlattı.

Nitelikli cinsel saldırı suçlamasını kabul etmeyen Irmak Y., "Ben H.A.E.'ye rızası dışında bir şey yapmadım. Amacımız şantaj yapmaktı. Fantezi hareketlerini kendisi istedi." ifadelerini kullandı.

"DELİKANLIYI PARA DEĞİL, PARASIZLIK BOZAR"

Baran Y. ise savunmasında, olay tarihinde eşinin doğum yaptığını ve maddi sıkıntı yaşadığını belirterek, Irmak Y.'nin teklifini bu nedenle kabul ettiğini söyledi.

Şantaj yaptığını kabul eden Baran Y., "Bir anlık gaflete düştüm. Sonra bunun suç olduğunu anlayınca videoları sildim ve Mersin Adliyesi'ne giderek teslim oldum. H.A.E.'den özür diliyorum. Delikanlıyı para değil, parasızlık bozar." dedi.

SERKAN K. SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Serkan K. ise suçlamaları kabul etmeyerek Irmak Y.'nin yanında çalıştığını, H.A.E.'nin de akrabası olduğunu söyledi. İkisini tanıştırdığını ancak şantaj planıyla ilgisinin bulunmadığını savunan Serkan K., Baran Y.'yi de tanımadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.