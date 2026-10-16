Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin merdivenlerinden düşen Polonyalı Pierks Tederetroehre Böhme (60), tedavi gördüğü hastanede dört gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi Barbara Böhme (54), Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Olay, 11 Ekim'de Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Barbara Böhme, alkollü olduğu iddia edilen ve odaya çıkmak istemeyen eşi Pierks Tederetroehre Böhme'yi itekleyip odaya götürmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Böhme, merdivenlerden yuvarlanıp başını duvara çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Böhme, 15 Ekim'de yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin 15 Ekim'de gözaltına aldığı Barbara Böhme, karakoldaki işlemlerinin ardından 16 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Böhme, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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