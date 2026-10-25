ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir otel odasındaki soygun iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki bilgisayar öğretmeni Amanda Crafts'ın işine son verildi. Altı gün tutulduktan sonra serbest bırakılan Crafts suçlamaları reddederken, okul yönetimi olayın okul veya öğrencilerle bağlantılı olmadığını bildirdi.

2016'dan bu yana Middle Township Middle School'da görev yapan Crafts'ın artık okulda çalışmadığı, 19 Ekim'de velilere ve çalışanlara gönderilen mektupla duyuruldu. Okul Bölgesi Müdürü Stephanie DeRose, öğrencilerin güvenliği ve refahının öncelikleri olduğunu belirtti.

OTELDE TANIŞTIKLARI ADAMI ODAYA DAVET ETTİLER

Olay, 9 Ekim'de ABD'nin Atlantic City kentinde meydana geldi. İddiaya göre, Middle Township Middle School'da bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Amanda Crafts (35) ile Veda Engel (23), Caesars Atlantic City adlı otelin barında bir erkekle tanıştı.

Engel, telefon numarasını aldığı adamı daha sonra arayarak Harrah's Resort'taki otel odasına davet etti.

Polise yapılan şikâyete göre, odaya giden erkek burada iki kadının dahil olduğu bir olayın mağduru oldu.

YÜZ TANIMAYLA DÖRT PARA TRANSFERİ İDDİASI

Olay, 9 Ekim'de Atlantic City'de meydana geldi. İddiaya göre Crafts ile 23 yaşındaki Veda Engel, Caesars Atlantic City otelinin barında bir erkekle tanıştı. Engel, telefon numarasını aldığı erkeği daha sonra arayarak Harrah's Resort'taki otel odasına davet etti.

Şikâyetçi erkek, odada Engel ile cinsel içerikli bir yakınlaşma yaşadığı sırada Crafts'ın kendisini hareketsiz tuttuğunu öne sürdü. Anlatımına göre Engel, telefonu yüzüne tutarak yüz tanıma sistemiyle cihazın kilidini açtı ve Apple Pay hesabına erişti. Dört ayrı işlemle toplam 1250 doların Engel'in hesabına aktarıldığı iddia edildi.

Erkeğin polise başvurmasının ardından soruşturma başlatıldı. Crafts'a hırsızlık ve soygun amacıyla iş birliği yapma suçlamaları yöneltildi. Engel ise soygun ve soygun amacıyla iş birliği yapmanın yanı sıra fuhuş suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

"SADECE EĞLENMEK İÇİN ORADAYDI"

Avukat Peruto, Crafts'ın diğer kadın ve şikâyetçi erkekle aynı gece tanıştığını belirterek otel odasına gitme amacının yalnızca eğlenceye devam etmek olduğunu ifade etti.

Müvekkilinin fuhuşla bağlantılı bir anlaşmadan haberdar olmadığını savunan Peruto, öğretmenin mağdur olduğunu öne süren kişiyi hareketsiz tuttuğu iddiasını da reddetti.

Avukat, Crafts'ın yaşananlardan büyük utanç duyduğunu ve herhangi bir suç faaliyetinde bulunmadığını ileri sürdü.