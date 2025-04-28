İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun, bir otelde, şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile 12 Ekim 2024'te "gizli görüşme" yaptığı ileri sürüldü.

İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te yapılan toplantıya ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına da girdi.

Ancak Ertan Yıldız’ın o tarihte ailesiyle yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Ertan Yıldız’ın oteldeki toplantı tarihinde ailesiyle birlikte yurt dışında olduğu, uçak biletleri ve otel kayıtlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün "yurda giriş çıkış belgesi" kayıtlarında yer aldı.

Belgelere göre Yıldız, 11 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Fransa’ya gitti, 15 Ekim 2024 tarihinde ise Münih üzerinden Türkiye’ye geldi.