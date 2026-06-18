Bir otel odasına adım attığınızda her şeyin kusursuz görünmesi, harika bir konaklama geçireceğiniz anlamına gelmez. Çoğu gezgin oda rezervasyonu yaparken manzaraya veya yatak boyutuna odaklanır; ancak odanın kattaki konumu, tatilinizi kabusa çevirebilir. Mimari tasarımlar nedeniyle en konforlu ve kare odalar genellikle katın orta kısımlarında yer alırken, köşede kalan ve koridorun sonuna denk gelen odalar düzensiz, dar ve kullanışsız olabilir.

İşte bir dahaki seyahatinizde resepsiyondan özellikle koridor sonundaki odaları vermemesini istemeniz için 4 kritik neden

Zayıf ve sürekli kopan Wi-Fi sinyali

Modern otellerde Wi-Fi yönlendiricileri (router) her odanın TV ünitesine gizlenir, ancakmaliyetten kaçınan bazı oteller, yönlendiricileri koridor tavanlarına yerleştirir. Eğer koridorun en sonundaki odadaysanız, sinyal odanıza gelene kadar duvarlara çarparak zayıflar. Tatilde veya iş seyahatinde internet krizi yaşamak istemiyorsanız, merkezdeki odaları seçmelisiniz.

Lojistik işkence ve uzun yürüyüşler

Asansörler ve ana merdivenler genellikle katların merkezine konumlandırılır. Ağır valizlerle seyahat ediyorsanız veya gün içinde odaya sık sık girip çıkıyorsanız, koridorun sonundaki bir odada kalmak her seferinde bitmek bilmeyen uzun bir koridoru yürümek anlamına gelir.

Acil durumlarda zorlu tahliye

Yangın, deprem veya benzeri bir acil durumda her saniye altın değerindedir. Koridorun sonunda yer alan odalar, acil çıkış merdivenlerine ve ana tahliye rotalarına en uzak noktalardır. Güvenliğiniz için asansör ve yangın merdivenine yakın odalar her zaman daha avantajlıdır.

Kötü Feng Shui (Negatif Enerji)

Kadim Asya felsefesi Feng Shui’ye göre, uzun otel koridorları düz bir "ok" olarak kabul edilir. Koridorun tam sonundaki oda ise bu görünmez okun doğrudan hedefidir. Koridordan akan tüm hızlı ve agresif negatif enerjinin bu odada yoğunlaştığına, bunun da konuklarda huzursuz uykuya ve yorgunluğa neden olduğuna inanılır.

İnsanların %90'ının Yanlış Kullandığı Uzanma Koltuğu: Birçok otel odasında pencerelerin önüne tek bir adet şık uzanma koltuğu konur. Çoğu insan bunu dekorasyon sanır ya da üzerine valizini, kıyafetlerini fırlatır. Aslında bu koltuklar, odadaki yatağın hijyenini korumak için tasarlanmıştır. Dışarıdan gelip günün kiriyle yatağa uzanmamanız, kıyafetlerinizi değiştirene kadar dinlenmeniz için oradadır.

Neden Banyo Işığını Açık Bırakmalısınız?: Uzmanlar, yabancı bir ortamda uyurken banyo ışığını açık (ve banyo kapısını aralık) bırakmanızı önerir. Gece aniden uyandığınızda odanın yabancılığı yüzünden yön duygunuzu kaybedip mobilyalara çarparak yaralanmanızı önler; ayrıca acil bir durumda odadaki yönünüzü bulmanızı kolaylaştırır.

Ücretsiz Şampuan ve Duş Jellerini Neden Kullanmamalısınız?: Otellerdeki tek kullanımlık minik şampuanlar genellikle düşük maliyetli, yoğun sülfat ve kurutucu kimyasallar içeren ürünlerdir. Saç derinizde ve cildinizde ani alerjik reaksiyonlara veya aşırı kuruluğa neden olabilir. Özellikle markası belirsiz ürünler yerine kendi seyahat setinizi götürmeniz sağlığınız için daha iyidir.