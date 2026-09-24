Wang Zhanfeng, maddi gelir sağlayan otelcilik işini geride bırakarak Shipaogou Vadisi'ndeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldı. Kayalık, kumlu ve erozyona uğramış arazide kendi imkanlarını kullanan Zhanfeng, yalnızca ağaç dikmekle kalmadı; yağmur sularının toprağı sürüklemesini önlemek için küçük barajlar kurdu ve bölge koşullarına dayanabilecek ağaç türleri üzerinde çalıştı.

OTELİNİ BIRAKIP NEDEN DAĞA YERLEŞTİ?

Zhanfeng, 1983 yılında otelcilik işini bırakarak Youyu'daki Shipaogou Vadisi'nin yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaya başladı. İlk yıllarda çalışmalarını sürdürebilmek için geçici olarak dağlık bölgede yaşadı. Farklı ağaç türlerini ve yetiştirme yöntemlerini deneyerek kurak koşullara dayanabilecek bitkileri belirlemeye çalıştı.

EROZYONA KARŞI KÜÇÜK BARAJLAR İNŞA ETTİ

Bölgedeki sorunlardan biri yağışlarla birlikte verimli toprağın yamaçlardan taşınmasıydı. Zhanfeng bu nedenle suyun hızını azaltmak ve toprağın aşınmasını engellemek amacıyla küçük barajlar oluşturdu. Ağaçlandırma çalışmaları su tasarrufu ve erozyonla mücadele yöntemleriyle birlikte yürütüldü.

DÖNÜŞÜM 1956'DA BAŞLAMIŞTI

Youyu'daki çevresel dönüşüm yalnızca Wang Zhanfeng'in çalışmalarından oluşmadı. Bölgede geniş çaplı ağaçlandırma faaliyetleri 1956 yılına kadar uzanıyor. O dönemde 1000'den fazla bölge sakininin katıldığı çalışmalarda yaklaşık 90 bin ağaç dikildi. Sonraki yıllarda binlerce aile de bozulan arazilerin yeniden kazanılmasına katkıda bulundu.

ORMAN ÖRTÜSÜ YÜZDE 0,3'TEN YÜZDE 57'YE ÇIKTI

On yıllar boyunca devam eden çalışmalar sonucunda Youyu'nun orman örtüsü yüzde 0,3 seviyesinden yaklaşık yüzde 57'ye yükseldi. Shipaogou Vadisi'nde ağaçlandırmanın yanı sıra tarım arazilerinin yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı ve meyve yetiştiriciliği başladı.

43 YILDA ÇORAK DAĞ NASIL DEĞİŞTİ?

1983'te başlayan Zhanfeng'in çalışmaları, Youyu genelinde onlarca yıldır sürdürülen ağaçlandırma faaliyetlerinin bir parçası oldu. Çorak ve erozyona açık arazilerde ağaçların yetişmesiyle bitki örtüsü genişlerken, tarım alanlarının yeniden kazanılması ve toprağın korunmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.