Türkiye'deki tatil merkezleri, turist talebinde yaşanan gözle görülür düşüşün ardından fiyatları aşağı çekmek ve geniş kapsamlı indirim kampanyaları başlatmak zorunda kaldı. Otel işletmecileri bu yöntemle yüksek sezondaki doluluk oranlarını sürdürmeyi hedeflerken, pazar paydaşları azalan turist akışı nedeniyle sektörün ciddi bir günlük gelir kaybı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

İSTİKRARSIZLIĞIN ANA NEDENİ: 'SON DAKİKA' REZERVASYONLARI

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi ve Bodrumlu otelci Nihat Yüzbaşı'ya dayandırdığı habere göre sektördeki belirsizliğin en büyük nedeni "son dakika rezervasyonları" oranındaki keskin artış oldu. Turistlerin tatil paketlerini seyahatlerinden sadece birkaç hafta önce satın almayı tercih etmesi, otelcilerin doluluk oranlarını tahmin etmesini ve uzun vadeli bir fiyat politikası oluşturmasını zorlaştırıyor.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Nihat Yüzbaşı, turizm pazarındaki rekabetin giderek kızıştığını vurguladı. Yüzbaşı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet her geçen gün daha da keskinleşiyor ve turistler fiyat konusunda çok daha hassas hale geldi. Birçok işletme şimdiden sundukları hizmetlerin maliyetini gözden geçirmek zorunda kaldı. Şu anda sektör olarak fiyatları maksimum düzeyde nasıl aşağı çekebileceğimizi tartışıyoruz."

AKDENİZ'DE REKABET KIZŞIYOR

Bodrumlu otelcinin değerlendirmelerine göre, artan maliyetler Türk turizm sektörü üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan, Mısır, Tunus ve bazı Balkan ülkeleri daha cazip tatil seçenekleri sunarken; Türkiye, yüksek hizmet kalitesi, gelişmiş otel altyapısı ve turizm sektöründeki köklü tecrübesi sayesinde rekabet gücünü korumaya çalışıyor.

SON DAKİKA REZERVASYONLARI VE EKONOMİK BELİRSİZLİK

Sezon sonuçlarının büyük ölçüde son dakika rezervasyonlarına, döviz kuru dalgalanmalarına ve bölgesel gelişmelere bağlı olduğunu belirten Yüzbaşı, birçok sektör temsilcisinin sezon sonuna dair kesin bir tahmin yapmaktan henüz kaçındığını ifade etti.

Aynı kaynağa konuşan bir hükümet yetkilisi de küresel ekonomik belirsizlik ortamında turistlerin harcamalar konusunda temkinli davrandığına dikkat çekti. Ukrayna'daki çatışmalar ve Orta Doğu'daki gerilim de dahil olmak üzere uluslararası krizler, turistlerin seyahat tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Bu koşullar altında otel işletmelerinin temel hedefi ise maliyetleri kontrol altında tutarken hizmet kalitesinden ödün vermemek olarak öne çıkıyor.

GÜNLÜK MALİYETİ 8-10 MİLYON DOLAR

Türkiye turizm sektörü, Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimlerin yansımalarını doğrudan hissediyor. RIA Novosti'ye bilgi veren Türk hükümet yetkilisi, turistlerin temkinli yaklaşımı ve "son dakika" rezervasyon eğilimi nedeniyle, yüksek sezonda ülkenin günlük yaklaşık 8 ila 10 milyon dolar arasında gelir kaybı yaşayabileceğini belirtti.