Düğünlerinin ardından balayı için İtalya, Sorrento'ya giden Thomas Coupland ve eşi Natasha, kaldıkları otelin banyosundaki su depolu duş sistemine ilk başta önem vermedi. Ancak tatilin ardından yaşananlar genç çiftin hayatını altüst etti.

İngiltere'ye döndükten kısa süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Thomas'a, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan 'lejyoner hastalığı' teşhisi kondu.

Doktorlar, hastalığa büyük olasılıkla otel banyosunda bulunan ve uzun süredir temizlenmeyen su deposundaki bakterilerin yol açtığını belirtti.

"KALBİM ÇÖKME NOKTASINA GELDİ"

Thomas Coupland yaşadıklarını, "Hastalığın etkisiyle kalbim iflas etmek üzereydi. Bir anda sağlığım çöktü, hayatım altüst oldu" sözleriyle anlattı.

İyileşme sürecinin uzun ve sancılı olduğunu belirten Thomas, ihmalkarlık nedeniyle hayatının riske atıldığını savunarak otele tazminat davası açtı.

UZMANLARDAN UYARI: BANYOLARI GÖZDEN GEÇİRİN

Olayın ardından uzmanlar, otel odalarındaki banyo ve duş sistemlerinin temizliği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle uzun süre kullanılmayan veya durgun su içeren tesisatlarda lejyonella bakterisinin üreyebileceği belirtilerek, tatilcilerin banyolarda kötü koku, kirli görünüm ya da eski su depoları gibi risk işaretlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.