Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle basit konaklama tesislerinin belge devrine kısıtlama getirilirken, tesislerin fiziki standartları, havuz güvenliği ve denetim kuralları yeniden belirlendi.

BASİT KONAKLAMA BELGELERİNİN DEVRİNE KISITLAMA

Basit konaklama turizm işletme belgelerinin, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında devredilmesi yasaklandı.

Belgenin izinsiz devredildiğinin belirlenmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri valilikler tarafından uygulanacak.

25 ODA VE ÜZERİ TESİSLERE RESEPSİYON ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle 25 oda ve üzeri kapasiteye sahip basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca ilk yardım malzemesi, sertifikalı personel, düzenli temizlik ve haşere mücadelesi gibi şartlar getirildi.

HAVUZLARA EN AZ 2 CANKURTARAN ŞARTI

Yüzme havuzu bulunan tesislerde filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, kaymayı önleyici zemin, emniyet basamakları ve derinlik levhaları gibi güvenlik önlemleri zorunlu olacak.

Havuzlarda en az 2 sertifikalı cankurtaran bulunacak.

ÇOCUK HAVUZU ZORUNLU OLACAK

Tesislerde derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı çocuk havuzu yapılması gerekecek.

Yalnızca 12 yaş ve üzeri müşterileri kabul eden tesisler ise bu zorunluluktan muaf tutulacak.

ODA VE BANYOLARA YENİ STANDARTLAR

Yatak odalarında standartlara uygun yatak ve tekstil ürünleri, doğal havalandırma ve elbise dolabı bulunması gerekecek.

Banyolarda ise duş kabini veya duş perdesi, ayna, armatür ve suyun yayılmasını önleyecek düzenlemeler aranacak.

BAZI HÜKÜMLER 1 KASIM’DA YÜRÜRLÜKTE

Asgari oda, havuz ve hizmet standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek.

Belge devrine ilişkin sınırlamalar ile Bakanlık kontrolörlerinin denetim yetkilerini düzenleyen maddeler ise Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.