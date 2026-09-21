Kocaeli’nin Körfez ilçesinde okul bahçesinde otizmli A.T.’nin su matarasıyla darbedildiği iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık N.İ.’nin 12 yaşından küçük ve kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa yönelik eyleminin “silahla yaralamaya teşebbüs” suçunu oluşturduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

10 Aralık 2025’te yaşanan olayla ilgili Körfez 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntüleri izlendi. Görüntülerde tarafların kısa süre konuşmasının ardından yaşanan tartışma sırasında sanığın çocuğa yönelik müdahalede bulunduğu, daha sonra ise elindeki su matarasıyla vurma hamlesi yaptığı görüldü.

Savcılık, görüntüler ve doktor raporunu birlikte değerlendirerek sanığın önce çocuğu ittiğini, ardından su matarasıyla vurma girişiminde bulunduğunu belirtti.

SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık N.İ. ise suçlamaları kabul etmedi. Çocuğun kendisine saldırdığını öne süren sanık, su matarasıyla çocuğa vurmadığını savunarak beraatini istedi.

Sanığın savunmasında, çocuğun otizmli olduğunu olay sırasında fark etmediğini söylemesi de dikkat çekti.

ANNE: “HALA KORKUYOR”

Mağdur çocuğun annesi M.T. ise sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek, “Benim çocuğum otizmli bir bireydir. Şu an okulda karşılaştığında dahi hâlâ sanıktan korkuyordur. Eğitimi de korktuğu için gerilemiştir” dedi.

Katılan avukatları ise görüntülerde çocuğa yönelik vurma eyleminin görüldüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca mağdur çocuk için yeni Adli Tıp Kurumu raporu alınmasını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.

KARAR 30 EYLÜL’DE

Mahkeme, avukatlara savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma 30 Eylül tarihine ertelendi.