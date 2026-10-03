Oto galeriye gitti, 6 aracı kundakladı

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'deki bir otomobil galerisine gelen Serkan K., elindeki benzin bidonuyla 6 otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından Serkan K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde benzin bidonu ile galeriye gelen bir kişinin yanıcı maddeyi araçların üzerine dökerek ateşe vermesi ve hızla olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.