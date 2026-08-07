Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan oto kilit tamiri yapılan iş yerinde, sabah saatlerinde mesaiye gelen çalışanlar kepengi açarak içeri girdi.

Çalışanlar, iş yeri sahibi Ömer Can Çinçik'in (27) dükkan içerisinde hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Aynı zamanda içeride bulunan bir otomobilde Rabia Sultan Mantı'nın (25) de hareketsiz halde olduğu tespit edildi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çalışanlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Can Çinçik ile Rabia Sultan Mantı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, iki kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.