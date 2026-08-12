M.A., aracını Afyonkarahisar'daki oto sanayindeki bir işletmeye bırakmıştı. İş yeri sahibi, daha sonra M.A.'yi arayarak aracın yerinde olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine M.A., şikâyetçi oldu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, başlatılan çalışmalar kapsamında saha çalışmaları yürüttü ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, yaklaşık 116 saatlik kamera görüntülerini izleyerek olayı gerçekleştiren kişilerin H.K., B.K. ve M.K. olduğunu tespit etti.

Takibe alınan 3 şüpheli, İscehisar ilçesine bağlı köyde yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç ise sahibine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.