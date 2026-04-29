Bursa İnegöl’de aracını tamirhaneye götüren bir vatandaş, motosikletli 2 kişinin tüfekli saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Öğle saatlerinde bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, iş yerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şüpheli, burada, otobüsünü tamir için getiren Ahmet D.'ye tüfekle ateş etti. Ahmet D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.