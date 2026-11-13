İyi bir usta bulmak giderek zorlaşırken tamir ve bakım hizmetlerinin fiyatları da her geçen gün artıyor. Bu durum, zanaatkarların gerçekte ne kadar kazandığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Hırvatistan'da Reddit üzerinden başlayan tartışmada, oto tamircilerinin yedek parça fiyatlarına uyguladığı kâr marjı dikkat çekti. Bir kullanıcı, yalnızca tek bir parçadan 65 euro (yaklaşık 3.600 TL) kazanç sağlandığını öne sürerken marangoz, elektrikçi ve tamircilerin aylık gelirlerine ilişkin çarpıcı örnekler de paylaşıldı.

Zanaatkarların kazançları; yaptıkları işin niteliğine, çalışma saatlerine, işverenlerine ve kendi işlerini yapıp yapmamalarına göre değişiyor. Bu nedenle yüksek aylık gelirler, her zaman yüksek kazanç anlamına gelmiyor. Özellikle kendi atölyesini işletenlerle bir işverene bağlı çalışanlar arasında önemli gelir farklılıkları bulunuyor.

YEDEK PARÇALARIN FİYATI 2 KATINA ÇIKIYOR

Tartışma, bir Hırvat kullanıcının düzenli araç bakımı için yüksek ücret ödeyen bir tanıdığının deneyimini paylaşmasıyla başladı. Kullanıcı, özellikle yedek parçalara biçilen fiyatlar ile işçilik ücretinin kendisini şaşırttığını belirtti.

Reddit'teki paylaşımında küçük ve orta sınıf bir otomobilin bakım faturasından örnek veren kullanıcı, yağ, filtreler, süspansiyon parçaları ve fren diskleri gibi ürünlerin mağaza fiyatlarının neredeyse 2 katına, hatta bazı durumlarda daha fazlasına satıldığını öne sürdü. Üstelik bu tutara 300 euro (yaklaşık 17 bin TL) işçilik ücreti de eklendiğini ifade etti.

Paylaşımın ardından başka kullanıcılar da oto tamircilerinin yedek parça alımlarında elde ettiği indirimlere dikkat çekti. Bir kullanıcı, tamircilerin oto yedek parça mağazalarından yüzde 30 ila 50 arasında indirim alabildiğini, buna rağmen müşterilere indirim uygulanmamış liste fiyatı üzerinden ücret yansıttığını iddia etti.

TEK BİR PARÇADAN 65 EURO (3600 TL) KAZANDIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Tartışmayı başlatan kullanıcı, tanıdığının aracındaki fren kaliperleri için ödediği tutarı örnek gösterdi. Ustanın yüzde 10 indirim uygulamasına rağmen parçaya 135 euro (yaklaşık 7500 TL) ödendiğini belirten kullanıcı, aynı ürünü herhangi bir indirim olmadan 65 euroya (3600 TL) satın alabildiğini söyledi.

Aradaki 65 euroluk farka dikkat çeken kullanıcı, "Sadece bu tek ürün üzerinden cebimde 65 euro kalıyor. Üstelik faturada bunun gibi 15 parça daha var" ifadelerini kullandı. Kendi aracındaki bazı tamiratları mümkün olduğunca kendisinin yaptığını da sözlerine ekledi.

BİR MARANGOZ AYDA 5 BİN EURO (YAKLAŞIK 280 BİN TL) KAZANABİLİYOR

Tartışmada yalnızca oto tamircilerinin kazançları değil, farklı meslek gruplarındaki gelirler de gündeme geldi. Evini yenilerken çeşitli ustalarla çalışan bir kullanıcı, karşılaştığı kazanç örneklerini paylaştı.

Kullanıcının iddiasına göre üç çalışanı bulunan bir marangozun aylık kazancı yaklaşık 5 bin euroya (yaklaşık 278 bin TL) ulaşabiliyor. Kayıt dışı çalışan bir oto tamircisinin ayda 4 bin euro (yaklaşık 222 bin TL) kazanabildiğini belirten kullanıcı, düzenli işinin yanında ek işler yapan bir elektrikçinin gelirinin ise yaklaşık 2 bin euro (111 bin TL) olduğunu öne sürdü.

Tartışmaya katılanlar, bu rakamların bütün çalışanlar için geçerli olmadığının altını çizdi. Özellikle çalışma saatleri ve ek mesailer hesaba katılmadan aylık gelire bakmanın yanıltıcı olabileceği belirtildi.

YÜKSEK GELİR, HER ZAMAN YÜKSEK KAZANÇ DEMEK DEĞİL

Bir kullanıcı, zanaatkarların çoğunun haftada 40 saatin çok üzerinde çalıştığını ve bu nedenle aylık kazançların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Hırvatistan'daki çalışma koşullarına değinen kullanıcı, bazı iş yerlerinde çalışanların asgari ücret üzerinden gösterildiğini, kalan ödemelerin ise elden yapıldığını ileri sürdü. Aylık gelir yüksek görünse bile toplam çalışma saati hesaba katıldığında saatlik kazancın sanıldığı kadar yüksek olmayabileceğini ifade etti.

Diğer kullanıcılar da kazançların büyük ölçüde işverene ve çalışma koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Çalışanlarına maaşlarını eksiksiz ödeyen, mesai saatlerine saygı gösteren ve fazla mesai ücretlerini karşılayan işletmelerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Bir işveren ise çalışanlarına ödediği ücretleri paylaşarak iyi ustaların ne kadar değer gördüğünü anlattı. Buna göre söz konusu işletmede marangozların aylık maaşı yaklaşık 2 bin 500 euroya, yardımcı işçilerin ücreti ise en az 1 bin 500 euroya ulaşıyor.

KENDİ İŞİNİ YAPAN USTALARIN EK SORUMLULUKLARI VAR

Tartışmada bazı kullanıcılar, ustaların müşterilere sunduğu indirimlerin gerçekte ne kadar anlam taşıdığını da sorguladı. Özellikle önce yüksek fiyat belirleyip ardından indirim yapıyormuş gibi davranan esnafın bu tutumundan rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Öte yandan kendi hesabına çalışan zanaatkarların yüksek gelir elde edebilmek için yalnızca işçilik yapmasının yeterli olmadığına dikkat çekildi. Müşteri bulmak, iş anlaşmalarını düzenlemek, fatura kesmek ve işletmenin diğer giderlerini karşılamak da bağımsız çalışan ustaların sorumlulukları arasında yer alıyor.

Bu nedenle tartışmada paylaşılan yüksek kazanç örneklerinin her usta için geçerli olmadığı, aylık gelirlerin çalışma koşullarına ve üstlenilen sorumluluklara göre önemli ölçüde değişebildiği vurgulandı.