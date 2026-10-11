Antalya'nın Alanya ilçesi Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamada, saat 19.00 sıralarında silahlı bir kavga çıktı. Olayda Ahmet Çatar hayatını kaybederken, H.T. ve A.T. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bir araya gelen H.T., A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Kısa sürede tırmanan bu tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Alanya'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çatar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar H.T. ve A.T.'nin sağlık durumlarının takip edildiği belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Silahlı kavganın çıkış nedenini ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla soruşturma sürüyor.