Oto yıkama fiyatları, son zamanlarda ciddi bir artış gösterdi. Çeşitli oto yıkama hizmetlerinde fiyatlar 500 liradan başlayıp, yüksek kaliteli yıkama paketlerinde bin 200 liraya kadar çıkabiliyor.

Alışveriş merkezlerinde ise bu fiyat 700 liradan başlıyor. Bu yüksek fiyatlar, sürücülere alternatif arama yolunu açtı. Akaryakıt istasyonlarında bulunan otomatik yıkama makineleri, özellikle benzin istasyonlarında sunulan "kendin yıka" hizmeti, sürücüler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmeye başlandı.

Akaryakıt istasyonlarında jeton başına fiyatlar, 30 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkabiliyor. Bu yöntemle bir araç, 100-200 lira arasında bir ücretle temizlenebiliyor. Sürücüler, oto yıkama servislerine göre çok daha düşük maliyetlerle araçlarını yıkayarak yüzde 20 ila 80 arasında bir tasarruf sağlıyor.

YÜKSEK FİYATLAR OTO YIKAMA TALEBİNİ AZALTIYOR

NTV'de yer alan habere göre, Oto yıkamacılarda fiyatların yükselmesi, bu alandaki talebin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Yüksek maliyetler nedeniyle, sürücüler alternatif yöntemlere yöneliyor. Ancak oto yıkama işletmeleri, fiyat artışlarının arkasında artan iş gücü ve malzeme maliyetlerinin olduğunu belirtiyorlar. Bu durum, sektördeki fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.