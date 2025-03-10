Ramazan Bayramı öncesi erkenden biletini almak isteyen vatandaşlar artan otobüs bileti fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.
İstanbul-Ankara seferlerinde bilet fiyatları 600 TL’den 850 TL’ye kadar çıktı.
Artan taleple birlikte ortalama yüzde 20 ila 40 arasında zam yapıldığı görüldü.yapıldı.
"DOLULUK ORANI YAKALANDIĞINDA ÖZ FİYATLARIMIZA DÖNÜYORUZ"
NTV'nin haberine göre; Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Musa Çatkır fiyat artışlarının Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği rayiç bedeller çerçevesinde yapıldığını savunarak, "İşin zayıf olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 geri çekiyoruz. Doluluk oranı yakalandığında öz fiyatlarımıza dönüyoruz" dedi.
UÇAK BİLETLERİ DE KATLANDI
İstanbul'dan Adana'ya Arife günü öncesi uçuşlarda 1000 TL'ye uçak bileti bulunurken bayramda fiyatlar 5 bin TL'ye kadar yükseliyor.