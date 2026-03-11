Bayram tatili 19 Mart Perşembe başlayıp 22 Mart Pazar sona erecek. Bu yıl tatilin kısa olması, havaların serin seyretmesi ve okul dönemine denk gelmesi nedeniyle şehirlerarası yolculuk talebi geçen yıllara göre sınırlı. Yine de tatil planlayan vatandaşlar bilet arayışını hızlandırdı.

AKARYAKIT FİYATLARI BİLETLERİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Otobüs firmalarının maliyetlerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki artış, bilet fiyatlarının da yükselmesine yol açıyor. Özellikle yoğun talep gören güzergahlarda tek yön bilet fiyatları şu şekilde:

İstanbul-İzmir: 1.370 TL

İstanbul-Ankara: 950 TL

İstanbul-Muğla: 1.900 TL

İstanbul-Antalya: 1.250 TL

İstanbul-Samsun: 1.450 TL

İstanbul-Bursa: 720 TL

Ankara-İzmir: 970 TL

FİRAMLAR SEFER BİRLEŞTİRMEYE BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, artan maliyetler ve bazı hatlarda düşük talep nedeniyle otobüs firmaları seferlerini birleştirmeye başladı.

İstanbul-Samsun hattında bir firma yetkilisi, “Eskiden her gün sefer düzenliyorduk. Son dönemde maliyetler ve boş koltuk sayısı nedeniyle bazı seferleri birleştirdik. Böylece otobüsler dolu gidiyor ve verimlilik sağlanıyor” dedi.

Bayram öncesi yoğunluğun artabileceği göz önünde bulundurularak, tatil planlayanların biletlerini erkenden almaları öneriliyor. Artan maliyetler ve birleşen seferler nedeniyle son dakika bilet bulmak zorlaşabilir.