Kurban Bayramı'na sayılı günler kala seyahat edecek vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Tatilin 9 güne uzatılmasıyla birlikte memleketine gitmek veya tatil yapmak isteyenler firmaların yolunu tutarken, sektör temsilcileri yoğun talebe dikkat çekiyor.

Bir yetkili süreci, "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep" sözleriyle özetlerken, bir diğeri ise maliyet baskısını "Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra pek fiyat yansıtamadık" diyerek ifade etti.

BİLETLERE %20 ZAM

Artan akaryakıt ve otoyol ücretleri, bilet fiyatlarında zorunlu bir güncellemeyi beraberinde getiriyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, artan maliyetler nedeniyle bilet fiyatlarına %20 civarında bir zam yansıyacağı kaydedildi. Sektör çalışanları ise durumu şu sözlerle aktarıyor:

"Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor."

Bir başka çalışan ise akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" dedi.

BAZI FİRMALAR TARİFLERİ GÜNCELLEDİ

Show Haber'de yer alan habere göre, Zamlı fiyatların ne zaman yürürlüğe gireceği merak edilirken, bazı güzergahlarda artışın başladığı görüldü. Ankara’dan Gaziantep’e biletin şu an 1600 TL olduğunu belirten bir görevli, "Yansıttık yani 5-6 gün oldu" diyerek durumu teyit etti.

Van seferlerinde yaşanan artış ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bir görevli, "Fiyatlara yansıdı. Van mesela 1700-1800 liraydı. 2.700 lira oldu" derken, genel uygulama tarihi için ise "Ayın 15'inden sonra tüm bölgelere zamlı tarifeler başlıyor" bilgisini paylaştı.