Meksika'daki Chihuahuan Çölü altında yer alan Naica madeninde yürütülen tünel çalışmasında 11,4 metre uzunluğunda dev alçı kristalleri bulundu. Keşfedilen devasa yapılar mineral oluşum süreçlerine dair mevcut bilimsel verileri baştan aşağı değiştirdi.

DEV KRİSTALLER NASIL OLUŞTU?

Granada Üniversitesi araştırmacıları, kristallerin 54 derece sıcaklıktaki düşük tuzlu sularda yüz binlerce yıl boyunca kesintisiz çökelerek büyüdüğünü saptadı. Yapılan hassas ölçümlerde kristallerin her 100 yılda yalnızca bir insan saçı kalınlığında büyüdüğü belirlendi. Devasa kütlelerin 1 metre kalınlığa ulaşmasının yaklaşık bir milyon yıl sürdüğü açıklandı.

MAĞARADAKİ ZORLU ŞARTLAR VE CANLI İZLERİ NELERDİR?

Yeraltı sularının tahliye edilmesiyle girilebilen mağarada sıcaklığın 50 dereceye, nem oranının ise yüzde 90'a ulaştığı kaydedildi. Bilim insanlarının buz yelekleriyle içeride ancak 30 dakika inceleme yapabildiği aktarıldı. Kristallerin içindeki su kabarcıklarında 10 bin ila 50 bin yıldır uykuda olan mikroorganizmalar tespit edildi. Ancak bu canlıların yüzey kontaminasyonu mu yoksa antik türler mi olduğu bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor.

MAĞARA YENİDEN SU ALTINDA MI KALDI?

2015 yılında yeraltı su seviyesinin yeniden tırmanması üzerine maden işletmecisi Peñoles şirketi bölgedeki tüm pompalama ve madencilik faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. Pompalama çalışmalarının durması nedeniyle otobüs büyüklüğündeki dev kristal mağarasının yeniden tamamen sular altında kaldığı tahmin ediliyor.