Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Hanlı Merkez Mahallesi Kibar Sokak'ta meydana geldi. Durakta bekleyen L.K. (23), B.C.T. (25) ve K.N.C. (25), kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması ve durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan L.K., B.C.T. ve K.N.C.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.Ş. (26), B.Ş. (23) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.