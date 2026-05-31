İstanbul Çatalca’da eşi tarafından otobüs durağında tabancayla vurularak öldürülen Gülten Ürkmez (41) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, katil zanlısı koca Serkan Ürkmez'in (49) cinayeti adım adım planladığı belgelendi. Katil zanlısı koca hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 21 Şubat tarihinde D-100 kara yolu Edirne istikametindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta otobüs bekleyen Gülten Ürkmez, eşi Serkan Ürkmez tarafından yakın mesafeden ateşlen silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet güçlerinin takibi sonucu bir tarlada kıskıvrak yakalandı.

CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE SİYAH ÇELENKLİ TEHDİT

Soruşturma dosyasında, çiftin arasında kocanın kumar ve alkol bağımlılığı nedeniyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve Serkan Ürkmez'in bir süredir evden ayrı yaşadığı belirtildi. Katil zanlısının telefonunu ve sosyal medya hesaplarını inceleyen siber suçlar uzmanları, cinayetin organize bir şekilde tasarlandığını ortaya koydu.

Serkan Ürkmez'in cinayetten sadece bir gün önce, olayda kullandığı suç aleti silahın fotoğrafını sosyal medyada "Birazdan her şey son bulacak" notuyla paylaştığı belirlendi. Mesajlaşma uygulamasındaki profil resmini siyah bir çelenk fotoğrafıyla değiştiren şüphelinin, eşinin iş yerine de üzerinde "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı büyük boy bir çelenk gönderdiği tespit edildi. Zanlının ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşarak, "26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?" şeklinde sitemkar ifadeler kullandığı fezlekeye girdi.

"KENDİMİ VURACAKTIM, YANLIŞLIKLA OLDU" SAVUNMASI

Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda, talihsiz kadının vücuduna isabet eden merminin "bitişik atış" mesafesinden, yani namlunun vücuda dayanarak ateşlenmesi sonucu çıktığı rapor edildi.

Katil zanlısı Serkan Ürkmez ise savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek olayı bir "kaza" gibi göstermeye çalıştı. Eşiyle barışmak istediğini öne süren Ürkmez, "Olay günü alkollüydüm. Çocukları görmek için eve giderken eşimi durakta gördüm. Konuşmak ve sarılmak istedim. Amacım eşimi değil, kendimi öldürmekti. Silah bir anda ateş aldı, çok üzgünüm" dedi. İş yerine gönderdiği çelengi ve sosyal medyadaki silahlı paylaşımlarını ise kendi intihar kararı için hazırladığını iddia etti.

SAVCILIK: "ANİ DEĞİL, PLANLI VE TASARLI CİNAYET"

Savcılık, şüphelinin "yanlışlıkla oldu" savunmasını reddederek olayın kronolojik akışının planlı bir cinayeti işaret ettiğini vurguladı. Fezlekede, zanlının kendisinden boşanmak ve ayrılmak isteyen eşine karşı derin bir husumet beslediği, cinayet kararını önceden alarak ruhsatsız silah temin ettiği ve eşini motosikletle adım adım takip ettiği belirtildi.

Hazırlanan fezlekede tutuklu sanık Serkan Ürkmez hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya, dava açılması amacıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.