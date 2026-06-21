Rusya’nın St. Petersburg kentine bağlı Kronstadt ilçesinde, Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) olası saldırılarına karşı sertifikalı beton sığınakların kurulumuna başlandı.

Yetkililer, bu yapıların saldırı anlarında halkın geçici olarak barınması amacıyla tasarlandığını bildirdi. Kronstadt ilçe yönetiminden yapılan açıklamaya göre korunaklı yapılar; Çapa Meydanı, Kronstadt Karayolu üzerindeki otobüs durağı yakınına yerleştirilecek.

Söz konusu sığınak kurulumları, Rusya genelinde İHA saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçiriliyor. Son altı saat içinde Rus hava savunma sistemlerinin ülke genelinde 216 Ukrayna İHA'sını imha ettiği belirtilirken, bu tür saldırıların özellikle Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde güvenlik endişelerini artırdığı kaydediliyor.

Kronstadt yönetimi, bu adımın halkın güvenliğini sağlama çalışmalarının bir parçası olduğunu vurgulayarak, saldırı anlarında sivil nüfusun hızlıca korunaklı alanlara yönlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.