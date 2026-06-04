Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol için Soma ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Osman Eyiol’un kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Anne Zülfiye Eyiol ile ablası Esra Eyiol da gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Eyiol’un naaşı Soma Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesinin 7 yıl önce ablasının lösemi tedavisi nedeniyle Soma’dan İzmir’e taşındığı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2’nci sınıf öğrencisi olan Eyiol’un bayram tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Final sınavlarına girmek üzere Alanya’ya dönmek için yola çıkan Eyiol’un sınavların ardından mezun olacağı belirtildi. Genç kızın yola çıkmadan önce annesine çiçek hediye ettiği ve çiçekleri saklamasını istediği ifade edildi. Öte yandan, 31 Mayıs’ta Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

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