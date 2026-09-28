Belce Örü Erçin

VİB Turizm hakkında konkordato kararı, Kale seyahat için de kesin konkordato mühleti verildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarını canından bezdiren nedenlerin başında akaryakıt zamlarının geldiğini söyledi.

CEZA YAĞIYOR

Van-İstanbul arası gidiş gelişte deponun 900 litre mazot yaktığını söyleyen Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zor bir ihtimal ama gidiş gelişte 40’ar koltuk dolu olsa kişi başına düşen akaryakıt maliyeti 1.068 lira. Fakat daha iki muavin ve iki şoför maliyeti, otoyol ücretleri, otogara giriş çıkış gibi çok masraf kalemi var. Üstelik otobüsçülere ceza üstüne ceza yağıyor. Böyle giderse daha çok firma sektörden çıkar.”

Özcan ayrıca vatandaşların artık çok sık seyahat etmediğini otobüslerin tam kapasite yola koyulmadığını ifade etti. Ankara ile görüşme talep ettiklerini belirten Özcan, bilet taban ücret uygulaması ve D1 belge için koltuk sayısının artırılmasını isteyeceklerini söyledi. Özcan otobanların özelleştirilmesi halinde de ödeyecekleri ücretin katlanacağını, sübvansiyona ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yüzde 100’ü aşan zamlar geldi

Maliyetler artınca otobüs firmaları da zam yaptı. 2024’te Tekirdağ - İstanbul arası otobüs bilet fiyatları yaz döneminde 250-300 lira arasında değişmekteydi. Şu anda ise aynı güzergah için bilet fiyat aralığı 550-600 lira seviyesinde. Bilet fiyatlarında 2 yılda şehirlerarası ulaşımda yüzde 100’ü aşan zamlar gündeme geldi. Fakat 2024’te 42 lira olan motorin fiyatı bugün 90 lirayı aşıyor.