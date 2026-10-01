Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.00'da Yeşilyurt ilçesi 2'nci Organize Sanayi Bölgesi AFAD kavşağında yaşandı. Havalimanına yolcu transferi yapan H.İ.C.'nin kullandığı 44 FK 630 plakalı otobüs, Ali Yeter'in (43) kullandığı 44 BF 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüje çıktı. KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki Ali Yeter (43) ile eşi Fatma Yeter (41) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otobüs şoförü H.İ.C. ile 2 yolcu, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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