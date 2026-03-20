Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde toplu taşımacılıkta uyarı grevleri nedeniyle yakın mesafe ulaşım hizmetleri aksadı. Hamburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin yanı sıra Bavyera’nın başkenti Münih’te otobüs, tramvay ve metro seferleri durdu. KRV eyaletinde bu hafta içinde ikinci kez yapılan grev, Saksonya-Anhalt’ın bazı bölgelerinde Pazar gününe kadar devam edecek. Saarland ve Brandenburg eyaletlerinde ise toplu sözleşme görüşmeleri sürdüğü için bugün grev uygulanmadı.

Alman demiryolu işletmesi Deutsche Bahn ve bölgesel tren seferleri, uyarı grevlerinden etkilenmiyor. Bu nedenle uzun mesafe ve bölgesel tren yolculukları normal şekilde devam ediyor.

100 BİN ÇALIŞANI KAPSIYOR

Birleşik Hizmetler Sendikası Verdi, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde işveren tarafına baskıyı artırmayı hedefliyor. Bugünkü grev, sendikanın çok sayıda eyalette organize ettiği üçüncü büyük çaplı grev olma özelliğini taşıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde 150 işletmedeki yaklaşık 100 bin çalışan temsil ediliyor.

Baden-Württemberg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde görüşmelerde uzlaşı sağlanırken, Berlin’de yeni görüşme turu başlıyor. Verdi Başkan Yardımcısı Christine Behle, birçok eyalette görüşmelerin hala başlangıç noktasında olduğunu belirterek işveren tarafının içinde bulunulan zorlu ekonomik koşullara dikkat çektiğini ifade etti.

ÇALIŞMA KOŞULARININ İYİLEŞMESİNİ İSTİYORLAR

Grevlerin temel nedeni, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi olarak öne çıkıyor. Haftalık çalışma saatleri, mola ve mesailer arası dinlenme süreleri ile hafta sonu ve gece vardiyalarına ödenen ek ücretler, görüşmelerin merkezindeki konular arasında yer alıyor. Bavyera, Brandenburg, Saarland, Thüringen ve Hamburg eyaletlerinde ise ek olarak ücret artışları da talepler arasında bulunuyor.

