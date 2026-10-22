Başkent Havana'dan ülkenin diğer bölgelerine düzenlenen günlük otobüs seferlerinin sayısı 419'dan yalnızca 11'e kadar geriledi. Yakıt sıkıntısı nedeniyle yaşanan bu büyük düşüş, özellikle işe gitmek, eğitimine devam etmek veya şehirler arasında seyahat etmek zorunda olan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

GÜNLÜK 419 SEFERDEN YALNIZCA 11'İ KALDI

Küba'da uzun süredir devam eden enerji sıkıntısı, ulaşım sektöründeki sorunları daha da ağırlaştırdı. Benzin ve motorin tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle otobüs işletmeleri sefer sayılarını önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldı. Özellikle başkent Havana ile diğer kentler arasındaki ulaşım bağlantıları ciddi biçimde etkilendi.

Günlük otobüs seferlerinin 419'dan 11'e gerilemesi, yaklaşık yüzde 97'lik bir düşüş anlamına geliyor. Bu rakamlar Havana çıkışlı şehirler arası seferlere ilişkin olsa da yakıt krizinin etkileri ülkenin farklı bölgelerinde de hissediliyor. Toplu taşıma seçeneklerinin azalması, vatandaşların günlük ulaşımını giderek zorlaştırıyor.

Yakıt bulmanın güçleşmesi ve ulaşım hizmetlerinin azalması nedeniyle bazı vatandaşlar özel araçlara, motosikletlere ve ortak yolculuk yöntemlerine yöneliyor. Ancak ülkedeki ekonomik koşullar, alternatif ulaşım araçlarına erişimi de sınırlandırıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Ulaşım krizine çözüm arayan Kübalılar, elektrikli otomobil, motosiklet ve üç tekerlekli araçlara yönelmeye başladı. Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodríguez Dávila'nın açıkladığı verilere göre ülkedeki elektrikli araç sayısı 2025'e kıyasla iki katına çıkarak yaklaşık 150 bine ulaştı. Bu araçlar, ülkedeki toplam araç sayısının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Elektrikli araçların ithalatındaki artış da dikkat çekiyor. Ocak 2025'te ülkeye getirilen araçların yalnızca yüzde 3,5'i elektrikliyken, Ağustos 2026'da bu oran yüzde 40'a yükseldi. Hükümetin elektrikli araçlara yönelik vergi indirimleri ve muafiyetleri, bu değişimi hızlandıran etkenler arasında bulunuyor.

Ancak elektrikli ulaşımın yaygınlaşması yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ülkede yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bazı araçlar şarj edilemiyor. Hatta kamuya ait onlarca elektrikli üç tekerlekli aracın, elektrik bulunamadığı için garajlarda bekletildiği bildiriliyor.

Küba yönetimi, şarj sorununu hafifletmek amacıyla güneş enerjisine dayalı istasyonlar kurmayı planlıyor. Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde dağıtılmak üzere 60 güneş enerjili şarj istasyonu satın aldı. Öte yandan Havana'da ilaçların eczanelere taşınması için elektrikli yük araçlarının kullanılması da planlanıyor.

Bakan Rodríguez Dávila, toplu taşımadaki yolcu sayısının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75 azalmasının beklendiğini açıkladı. Şehirler arası ulaşımda ise düşüşün yüzde 90'a ulaşabileceği belirtiliyor. Krizin ne zaman hafifleyeceği belirsizliğini korurken, ülkede ulaşımın geleceği büyük ölçüde yakıt tedarikine ve elektrik altyapısının iyileştirilmesine bağlı görünüyor.