Tokat'ta Muhammet Ali Taş, kullandığı halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Olay, araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Halk otobüsünde seyahar eden bir erkek, aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Muhammet Ali Taş’a bildirdi. Bunun üzerine güzergahından çıkan Taş, otobüsü Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sürdü. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen yolcu, hastanede sağlık ekipleri tarafından sedyeyle araçtan alınarak tedavi altına alındı. Yolcuyu teslim eden şoför Muhammet Ali Taş ardından seferine kaldı kaldığı yerden devam etti. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olayı anlatan otobüs şoförü Taş, "Son seferimde dönüş sırasında bir yolcunun rahatsızlandığını söylediler. Baktığımda genç bir arkadaşımızdı. 'Ambulans çağıralım dediler' ancak zaman kaybetmemek için 'Bir an önce hastaneye gidelim' dedim. Güzergahımı değiştirerek kendisini hastaneye yetiştirdim ve sağlık ekiplerine teslim ettim. Hasta kendinde değildi. İçeriye sedyeyle götürdüler" dedi.

Tokat Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şükrü Suer ise şoföre duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "İnsanların can ve mal güvenliği bizlere emanettir. ŞoförlerimizinA de bu sorumluluğa büyük bir hassasiyetle sahip çıktıklarına inanıyorum. Dünkü olayda olduğu gibi araçlarımızdaki çevrim içi kameralar, panik butonları ve şoförlerimizin desteğiyle halkımıza her türlü yardımı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.