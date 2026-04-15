CHP’li belediyelere uygulanan yargı kıskacında sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2023’te CHP’nin Karabük’te düzenlediği seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla ABB Başkan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Kararda Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı ancak bilgisi dışında gerçekleşmeyeceği ifadesine yer verildi.

‘SUÇ ÜRETİLİYOR’

ABB’den yapılan açıklamada, “Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir” denildi. Yavaş’ın seçim döneminde belediye başkanlığı maaşını dahi almadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

‘BULGU YOK AMA...’

“Söz konusu karar metninde; ‘İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…’ ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca ‘bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği’ yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.”

İddiaların belediye tarafından incelendiği ve bir bulguya rastlanmadığı belirtilerek, “Belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir. Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren, belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

Sosyal medya kullanıcıları da AKP’lilerin çeşitli illerden mitingler için kaldırılan otobüslerin fotoğraflarını paylaştı.