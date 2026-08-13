Ankara'da Eskişehir yolu Temelli mevkiinde bir trafik kazası yaşandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen özel halk otobüsü ile özel şirkete ait hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki bir tıra arkadan çarparak durabildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi ise yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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