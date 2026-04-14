Türkiye’de şehirlerarası otobüs yolculuklarının uzun yıllardır vazgeçilmez unsurlarından biri olan ücretsiz ikram hizmetlerinin kademeli olarak kaldırılabileceği iddia ediliyor. Sektör kulislerinde konuşulanlara göre artan maliyetler, firmaları bu yönde adım atmaya zorluyor.

İddiaya göre akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, personel giderleri ve genel işletme maliyetlerinin artması, otobüs firmalarının tasarruf önlemleri almasına neden oldu. Bu kapsamda sunulan hizmetlerde kısıtlamaya gidilmesi gündeme geldi.

İKRAMLARDA AZALMAYA GİDİLMİŞTİ

Son yıllarda otobüs yolculuklarında sunulan ikramların giderek azaldığı biliniyor. Bir dönem açık büfe şeklinde sunulan yiyecek ve içecekler, önce çeşit olarak daraltıldı. Ardından birçok firmada ikramlar; kek, çay ve su gibi sınırlı ürünlerle sunulmaya başlandı.

BAZI SEFERLERDE KALDIRILDI

Sektör kaynaklarına göre özellikle kısa mesafeli yolculuklarda ikram hizmeti tamamen kaldırılmaya başlandı. Uzun yolculuklarda ise minimum seviyede tutulduğu, bazı firmaların yalnızca su ikramı yapmayı planladığı belirtiliyor.

Yeni dönemde uçaklardakine benzer bir sistemin devreye alınabileceği konuşuluyor. Buna göre sıcak-soğuk içecekler ve yiyecekler ücretli olarak sunulabilir. Bu modelin yaygınlaşmasının olası olduğu belirtiliyor.