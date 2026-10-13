İngiltere’nin Leeds kentinde 1950’lerin başında otobüs bilet ödemesi olarak verilen ve MÖ 1. yüzyıla ait olduğu tespit edilen antik İspanyol madeni parası, Leeds Müzeleri ve Galerileri’ne bağışlandı.

İspanya’nın Cadiz kentindeki Kartaca yerleşimine dayanan ve MÖ 1. yüzyılda basıldığı belirlenen para, yaklaşık 70 yıl boyunca eski bir ulaşım görevlisinin ailesinde saklandıktan sonra müze koleksiyonuna dahil edildi.

HASILAT SAYIMINDA FARK EDİLDİ

1950’lerin başında Leeds Şehir Ulaşımı kurumunda başveznedar olarak görev yapan James Edwards, gün sonunda toplanan bilet ücretlerini sayarken yasal ödeme aracı olarak kabul edilmeyen yabancı ve sahte paraları kenara ayırdı. Edwards, bu paraları torunu Peter Edwards’a hediye etmek üzere eve götürdü.

Söz konusu antik para, diğer hatıra parçalarıyla birlikte yaklaşık yedi on yıl boyunca bir ahşap sandıkta tutuldu.

KÖKENİ CADİZ VE FENİKE KÜLTÜRÜNE DAYANIYOR

Görsel özellikleri nedeniyle paranın kaynağını araştırmak üzere Leeds Müzeleri ve Galerileri ile iletişime geçildi. Yapılan incelemelerde, paranın bir yüzünde aslan postu başlıklı tanrı Melqart figürü, diğer yüzünde ise Cádiz bölgesindeki denizcilik kültürünü temsil eden iki orkinos balığı görseli tespit edildi. Paranın, Akdeniz ticaretinde kullanılan Fenike etkisindeki Yunan tarzı basımlardan biri olduğu belirlendi.

SAVAŞTAN DÖNEN ASKERLER TARAFINDAN GETİRİLMİŞ OLABİLİR

Paranın 1950’lerin başında Leeds’teki bir bilet kumbarasına nasıl girdiği kesin olarak bilinmiyor. 77 yaşındaki Peter Edwards, paranın İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yurt dışı görevinden dönen askerler tarafından İngiltere’ye getirilmiş olabileceğini ifade etti.

Parayı kuruma teslim eden Edwards, eserin Leeds’te kalmasını ve sergilenmesini amaçladıklarını belirtti. Leeds Müzeleri ve Galerileri Arkeoloji ve Nümizmatik Küratörü Cat Baxter ise antik paranın müze koleksiyonu açısından önemli bir edinim olduğunu kaydetti.