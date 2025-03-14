Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö'nün kullandığı İBB'ye ait otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.