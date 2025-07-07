Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı tarife 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Zamla birlikte tam bilet ücreti 26 liradan 35 liraya yükselirken, öğrenci bileti 6,5 liradan 8,5 liraya çıktı.

ABONMAN SİSTEMİ KALDIRILDI

Burulaş ayrıca, toplu taşımada kullanılan abonman kart sisteminin tamamen kaldırıldığını duyurdu. Öğrenciler ve diğer kullanıcılar artık abonman indirimi olmadan, her yolculukta belirlenen tarifeler üzerinden ücret ödeyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada dijital BursaKart sistemine geçiş süreci nedeniyle mevcut abonman kart sisteminin kaldırıldığı belirtildi. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabileceği ifade edildi.

Yeni tarifeye göre BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler şu şekilde güncellendi:

Tam Bilet Ücretleri:

- BursaRay (1 durak): 8,50 TL

- BursaRay (6-11 durak): 26,50 TL

- BursaRay (tam hat): 35 TL

- Besleme hatları: 31 TL

- Kısa hat otobüs: 33 TL

- Uzun hat otobüs: 44 TL

- Tramvay (T1, T2, T3): 27,50 TL

- Özel ring hatları: 26,50 TL

Öğrenci Bilet Ücretleri:

- BursaRay (merkez hat): 8,75 TL

- Besleme hatları: 7,75 TL

- Kısa hat otobüs: 8,25 TL

- Uzun hat otobüs: 11 TL

- Tramvay (T1, T2, T3): 6,90 TL

- Özel ring hatları: 6,50 TL

Burulaş'ın konuya ilişkin X'te yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli Bursalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz kaliteli ulaşım hizmetini sürdürülebilir kılmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Geride bıraktığımız 6 ay içerisinde, özellikle personel giderlerinden akaryakıt fiyatlarına, bakım ve yedek parça maliyetlerinden döviz kuruna bağlı artışlara kadar birçok alanda ciddi maliyet yükselişleriyle karşı karşıya kaldık.

Personel giderlerimizde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandı. Türkiye genelindeki enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, bizi ulaşım ücretlerinde güncelleme yapmaya mecbur bıraktı.

Ulaşımda dijital BursaKart sistemine geçiş süreci çerçevesince mevcut abonman kart sistemi kaldırıldı. Ancak mevcut abonman kartları, süreleri dolana kadar kullanılabilecek. Bu kararlar alınırken sadece rakamlar değil, sizlerin günlük hayattaki ekonomik yükü de göz önünde bulundurulmuştur. Hizmeti kesintisiz sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."