Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kent içi toplu taşıma sistemini daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren belediyeye ait toplu taşıma araçları ile kooperatif bünyesinde çalışan tüm halk otobüslerinde nakit ödeme uygulamasına son verilecek.

ULAŞIMDA AKILLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında seyahat ücretlerini yenilikçi ve dijital yöntemlerle ödeyecek.

Yolcular; Yaman Kart, tek binişlik kart, abonman kartı ve temassız özellikli kredi/banka kartları aracılığıyla geçiş işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

HEDEF: HIZLI, GÜVENLİ VE HİJYENİK SEYAHAT

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, nakit ödeme sisteminin kaldırılmasının gerekçelerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Ulaşımda başlattığımız bu dijital dönüşümle; duraklardaki bekleme sürelerini minimuma indirmeyi, şoför ve yolcu arasındaki nakit akışını sonlandırarak seyahat güvenliğini artırmayı hedefliyoruz.

Yeni sistem, vatandaşlarımıza çok daha modern, pratik ve hijyenik bir ulaşım konforu sunacak."

YAMAN KART DOLUM NOKTALARI GENİŞLETİLİYOR

Vatandaşların kart yükleme ve bakiye yenileme işlemlerini zahmetsizce yapabilmeleri için alternatif noktalar artırıldı. Bu kapsamda, kent merkezinin dört bir yanında hizmet veren tüm Halk Ekmek büfelerinde de Yaman Kart dolum hizmeti verilmeye başlanacak.

VATANDAŞLARA "ZAMANINDA ÖNLEM" ÇAĞRISI

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Tüm yolcuların Yaman Kart’larını temin etmeleri, mevcut kartlarını ise kullanıma hazır hale getirmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.