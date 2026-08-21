Otobüslerde gidiş yönünün tersine bakan koltuklar, çoğu yolcu tarafından rastgele bir tasarım tercihi olarak algılanır. Oysa bu durum, aracın fiziksel yapısından kaynaklanan ciddi bir mühendislik hesaplamasının sonucudur.

Şehir içi otobüslerdeki alçak taban tasarımı, yolcuların araca daha kolay binip inmesini sağlar. Basamakların azaltılması veya kaldırılması, tekerlekli sandalye kullananlar, yaşlılar ve bebek arabasıyla seyahat edenler için büyük bir avantajdır.

Bu tasarım, tekerlek yuvaları ve yolcu kabininde zorunlu yükseltiler oluşturur. Bu fiziksel kısıtlar, koltukların araç içine nasıl dizileceğini doğrudan belirler.

SINIRLI ALANI NASIL EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANIRIZ?

Tüm koltukların standart biçimde gidiş yönüne bakacak şekilde sıralanması, tekerlek yuvaları ve kapılar etrafında verimsiz alanlara neden olur. Bu ölü noktaları değerlendirmek için koltukların yönü çevrilir.

Özellikle tekerlek yuvalarının arkasına yerleştirilen ters koltuklar, normalde boşa gidecek bir hacmi kullanışlı bir alana dönüştürür. Tasarımcılar, sınırlı alanı en verimli şekilde kullanmak için bu çözümü uygular.

Koltukların yönü yalnızca yerleşim meselesi değildir. Ani fren veya çarpışma sırasında yolcunun hareket yönü, koltuğun konumundan etkilenir.

Gidiş yönüne bakan bir yolcu öne doğru hareket ederken, geriye bakan koltukta oturan yolcunun hareketi koltuğun sırtlığına doğrudur. Bu nedenle koltuk yönü ve sırtlık tasarımı, otobüs güvenliği açısından dikkate alınan unsurlar arasındadır.

Ancak "ters koltuklar daha güvenlidir" sonucu çıkarmak doğru değildir. Çarpışmanın yönü, koltuğun yapısı ve yolcunun konumu gibi birçok etken, kazanın sonucunu değiştirebilir.

Her otobüste ters koltuk bulunmamasının nedeni, her aracın iç tasarımının farklı olmasıdır. Tekerleklerin konumu, taban yapısı, kapıların yerleşimi ve yolcu alanının genişliği, koltukların konumlandırılmasını değiştirir.

Bazı modellerde ters koltuklara ihtiyaç duyulurken, bazılarında tüm koltuklar aynı yönde sıralanabilir. Koltuk düzeni, aracın teknik yapısı, yolcu kapasitesi, erişilebilirlik ve güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.