Toplu taşımayı kullanan milyonlarca yolcunun merak ettiği ters koltuk düzeninin mühendislik ve yolcu kapasitesiyle ilgili zorunlu bir nedenden kaynaklandığı açıklandı.

Otobüslerdeki ters koltukların, alçak taban teknolojisi nedeniyle ortaya çıkan tekerlek üstü boşlukları değerlendirmek amacıyla yerleştirildiği bildirildi. Bu tasarım hamlesi, engelli ve yaşlı erişimini kolaylaştırırken araç içindeki toplam oturma kapasitesini koruyor.

OTOBÜSLERDE TERS KOLTUKLAR HANGİ AMACLA KULLANILIYOR?

Modern toplu taşıma araçlarında engelli ve yaşlı vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla alçak taban mimarisi uygulanıyor. Araç tabanı yere yaklaştıkça iç mekanda tekerleklerin kapladığı alan genişliyor. Düz koltuk yerleşimini engelleleyen bu tekerlek çıkıntılarının üzerine ters koltuklar monte edilerek alan kaybı önleniyor.

ARAÇ İÇİ KAPASİTE VE OTURMA DÜZENİ NASIL SAĞLANIYOR?

Tekerlek üzerindeki alanların tamamen boş bırakılması durumunda otobüslerdeki toplam oturma kapasitesi düşüyor. Üreticiler bu bölgelere karşılıklı dörtlü koltuk yerleşimi uygulayarak araç içi alanı en verimli şekilde kullanıma sunuyor.

TERS KOLTUKLAR NEDEN MİDE BULANTISINA YOL AÇIYOR?

Ters koltuklarda seyahat eden bazı yolcularda baş dönmesi ve mide bulantısı semptomları görülebiliyor. Bu durum, gözlerin algıladığı görsel hareket ile iç kulaktaki denge sisteminin beyne gönderdiği sinyaller arasındaki uyumsuzluktan, yani "hareket hastalığı" olgusundan kaynaklanıyor.