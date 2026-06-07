Uzmanlara göre ters yönde yerleştirilen koltuklar yalnızca daha fazla yolcu kapasitesi sağlamak için kullanılmıyor. Bu tasarım aynı zamanda ani fren ve çarpışma anlarında yolcuların korunmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle şehir içi ulaşımda sık dur-kalk yapan araçlarda bu sistemin çeşitli avantajlar sunduğu belirtiliyor.

ÇARPIŞMA ANINDA DAHA GÜVENLİ OLABİLİYOR

Ulaşım uzmanları, araç ani şekilde durduğunda veya bir çarpışma yaşandığında yolcuların hareket yönünün önem kazandığını belirtiyor. Ters yönde oturan yolcuların sırtları koltuğa dayalı olduğu için bazı senaryolarda kuvvetin daha geniş bir alana dağıldığı ifade ediliyor.

Bu nedenle trenlerde ve bazı metro sistemlerinde olduğu gibi otobüslerde de karşılıklı veya ters yönlü koltuk düzenleri tercih edilebiliyor. Özellikle kısa mesafeli şehir içi ulaşımda bu tasarımın güvenlik açısından avantaj sağlayabildiği belirtiliyor.

DAHA FAZLA ALAN OLUŞTURUYOR

Ters yerleştirilen koltukların bir diğer amacı ise araç içindeki alanın daha verimli kullanılmasını sağlamak. Mühendisler, tekerlek yuvaları, kapılar ve engelli bölümleri gibi alanlara uyum sağlayabilmek için farklı koltuk düzenleri tercih edebiliyor.

Bu sayede hem ayakta yolcular için daha geniş alan oluşturuluyor hem de araç içindeki hareket kabiliyeti artırılıyor. Özellikle yoğun saatlerde kullanılan şehir içi otobüslerde bu düzenin önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor.

TASARIM TERCİHİ DEĞİL

Birçok yolcunun sadece estetik veya tasarım tercihi sandığı ters koltuk uygulaması, aslında uzun yıllardır toplu taşıma araçlarının planlamasında kullanılan bir yöntem. Güvenlik, kapasite ve kullanım verimliliği gibi faktörler göz önüne alınarak tercih edilen bu sistem, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor.

Bu nedenle bir sonraki otobüs yolculuğunuzda ters yöne bakan bir koltuk gördüğünüzde, bunun rastgele verilmiş bir karar olmadığını bilmekte fayda var.