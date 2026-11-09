Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde şehirlerarası otobüs seferlerine yönelik beklentileri paylaştı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 343 otobüs firmasının 8 bin araçla hizmet verdiğini belirten Yıldırım, normal dönemlerde günlük 22 bin civarında olan sefer sayısının tatil ve bayram dönemlerinde 27 bine kadar yükseldiğini ifade etti.

BİLETLERİN YARISI ŞİMDİDEN SATILDI

İlk ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Yıldırım, tatil öncesinde otobüs yolculuklarına talebin arttığını söyledi. Özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için otobüsleri tercih ettiğini belirten Yıldırım, 13 Kasım Cuma akşamından itibaren bilet satışlarında hareketlilik yaşandığını, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde ise yoğunluğun artmasının beklendiğini kaydetti.

Satışa sunulan biletlerin yaklaşık yarısının şimdiden tükendiğini aktaran Yıldırım, mevcut talebin devam etmesi halinde birkaç gün içerisinde tüm biletlerin satılabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

5 BİN EK SEFER

Ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla otobüs firmalarının ek sefer hazırlığı yaptığı belirtildi. Yoğunluğa karşı yaklaşık 5 bin ilave sefer planlanırken, tatil süresince şehirlerarası ulaşımda hareketliliğin artması bekleniyor.

DÖNÜŞ YOLCULUKLARI 21-22 KASIM'DA YOĞUNLAŞACAK

20 Kasım'da sona erecek ara tatilin ardından dönüş yolculuklarının özellikle 21 ve 22 Kasım tarihlerinde yoğunlaşacağını belirten Yıldırım, vatandaşlara biletlerini son günlere bırakmamaları çağrısında bulundu. Yıldırım, otobüsle seyahat etmeyi planlayanların gidiş-dönüş biletlerini mümkün olduğunca erken almalarının mağduriyet yaşamamaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

SÜRÜCÜLERE VE YOLCULARA GÜVENLİK UYARISI

Ara tatil nedeniyle karayollarında yaşanabilecek yoğunluğa da dikkat çeken Yıldırım, sürücülerin trafikte daha tedbirli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için otobüs şoförlerinin dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde direksiyon başına geçmesinin önem taşıdığını belirtti.

Araçların teknik kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz yapılmasının da güvenli yolculuk açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca kış lastiği kullanımının yasal zorunluluk olduğunu hatırlatarak sürücülerin gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.