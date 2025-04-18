Kayseri’de otobüs şoförü olan eşini uğurlarken öpen kadına bir yolcu "Sevişme yeri mi burası?" sözleriyle taciz etti. Şoförün eşi "Nikah defterini getireyim mi?" sözleriyle kadına tepki gösterdi.
Kayseri'de toplu taşımada seyahat eden bir kadın yolcu, aynı otobüsteki eşini öperek uğurladı. Yolcular arasında bulunan bir kadın, "Sevişme yeri mi burası?" dedi, "Kocam be" yanıtını alınca "Nereden kocanız?" diye sordu.
Şoförün eşi, "Nikah defterini getireyim mi?" dedi, kadın, "Etik mi yaptığınız?" sözleriyle tacizini sürdürdü.