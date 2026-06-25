Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde, Samanköy Konteyner Kent güzergahında sefer yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'ye (MOTAŞ) ait yolcu otobüsünde acil bir sağlık durumu yaşandı. Erdoğan Küllü idaresindeki otobüste yolculuk yapan Suriye uyruklu 60 yaşındaki Mehdiye Genco, aniden rahatsızlandı. Durumun yolcular tarafından şoföre bildirilmesi üzerine sürücü Küllü, hızla güzergahını değiştirerek aracı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi.

ACİL SERVİS ÖNÜNDE KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Otobüs acil servisin önüne yanaştığı sırada içeride kalp krizi geçiren Genco'nun kalbi durdu. Hastaya ilk müdahaleyi, o an şans eseri acil servis önünde bulunan Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yunus Karayılan gerçekleştirdi. Karayılan tarafından uygulanan kalp masajı sayesinde yeniden nabzı alınan yaşlı kadın, hastane personeli tarafından sedyeyle acil servise taşınarak tedavi altına alındı. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"BİZİM İŞİMİZ SADECE YOLCU TAŞIMAK DEĞİL"

Yolcuyu hastaneye ulaştıran iki yıllık MOTAŞ çalışanı Erdoğan Küllü, arkadan sesler gelmesi ve yolcuların uyarması üzerine durumu fark ettiğini belirtti. Tek amacının yolcunun hayatını kurtarmak olduğunu ifade eden Küllü, amirlerinin daha önce verdiği talimatlar doğrultusunda bu tür acil durumlarda güzergah dışına çıkabileceklerini bildiğini söyledi. Küllü, "Yolcumuzun durumunun iyi olduğunu öğrendim ve çok mutlu oldum. Bizim işimiz sadece yolcu taşımak değil, her konuda hizmet vermektir" dedi. Yapılan anjiyo işleminin ardından Mehdiye Genco'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.