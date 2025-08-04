Ülke basınında yer alan haberlere göre, olay polis açıklamalarıyla ortaya çıktı. Bir yolcunun, bagajların bulunduğu bölüme erişim talebinde bulunması üzerine şoför durumdan şüphelendi. Valizin kıpırdadığını fark eden şoför, hemen yetkililere haber verdi.
Valizden Küçük Kız Çıktı
Polis, şoförün valizi açtığında içeride 2 yaşında bir kız çocuğu ile karşılaştığını belirtti. Küçük kızın, bulunduğu sırada aşırı sıcak nedeniyle terlediği, ancak sağlık kontrollerinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediği ifade edildi.
27 Yaşındaki Kadın Gözaltında
Olayın ardından valizin sahibi olduğu belirlenen 27 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Zanlının, “kötü muamele” ve “ihmalkârlık” suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı.