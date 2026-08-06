Her gün binlerce kişinin kullandığı şehir içi otobüslerinde dikkat çeken bir ayrıntı yıllardır merak konusu oluyor. Özellikle birçok yolcunun oturmak istemediği ters koltukların neden bu şekilde tasarlandığını pek az kişi biliyor. İlk bakışta anlamsız gibi görünen bu koltukların arkasında ise tamamen mühendislik hesapları ve yolcu kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir tasarım tercihi bulunuyor.

Alçak taban tasarımı ve tekerlek yuvalarının etkisi

Modern şehir içi otobüslerin tabanı; yaşlıların, engelli yolcuların ve bebek arabası kullananların araca daha kolay binmesi için yere yakın tasarlanıyor. Zemin alçaldıkça tekerlek yuvalarının yolcu bölümünde kapladığı alan daha belirgin hâle geliyor.

Tekerlek yuvalarının koltuk düzenine etkisi

Tekerleklerin üzerinde oluşan yüksek çıkıntılar, standart koltukların aynı yönde sıralanmasını zorlaştırıyor. Koltuklar öne bakacak şekilde yerleştirildiğinde yeterli ayak boşluğu kalmayabiliyor veya bazı bölümler tamamen kullanılamaz hâle gelebiliyor.

Ters koltukların kapasite kaybını azaltma amacı

Üreticiler de tekerlek yuvalarının arkasına ya da üzerine ters koltuklar yerleştirerek araç içinde boş kalacak alanı oturma bölümüne dönüştürüyor. Alçak tabanlı otobüsleri inceleyen teknik raporlara göre ters koltuklar, tekerlek yuvalarının neden olduğu kapasite kaybını azaltıyor. Söz konusu alanların boş bırakılması, araçtaki toplam koltuk sayısının düşmesine yol açıyor.

Karşılıklı koltuk düzeninin avantajları

Karşılıklı yerleştirilen koltuklar sayesinde tekerlek yuvasının çevresinde dört kişilik oturma bölümleri oluşturulabiliyor. Böylece hem erişimi kolaylaştıran alçak tabanlı yapı korunuyor hem de aracın taşıyabileceği yolcu sayısının mümkün olduğunca az etkilenmesi sağlanıyor.

Otobüs modeline göre değişen koltuk düzeni

Koltuk düzeni otobüsün şasisine, tekerleklerin konumuna, kapılara ve tekerlekli sandalye bölümüne göre değişebiliyor. Dolayısıyla her otobüste ters koltuk bulunmasa da kullanılan modellerdeki temel neden araç içindeki sınırlı alanı daha verimli değerlendirmek oluyor.